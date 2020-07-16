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وزير الطاقة : أنني "لحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج (فيديو)

Time منذ 5 دقائق
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وزير الطاقة : أنني "لحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
وصف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نفسه بـ "اللحوح" مع الدول التي لا تلتزم بتعهداتها في خفض الإنتاج.

وقال وزير الطاقة في مقابلة خاصة مع قناة " العربية " إن السوق النفطية لم تخرج من نفق كورونا حتى الآن.

وأضاف ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أنه ما زال أمامنا إجراءات ستمستمر خلال الفترة المقبلة.

وتابع "كجزء من منظومة التعافي حتى يزول الوباء قررنا أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة مراقبة سوق النفط.

وأكد أنه شعر بعد اجتماع أوبك+ في 6 مارس بأسى كبير، مشيرا إلى أن تلك الليلة كان صعبة بعد الخروج بلا اتفاق.

واستكمل: "سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين.. التعاون الذي توصلنا إليه مع أوبك+ يثبت أننا اتخذنا قرارا سياديا صائبا".

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــــيه .👍.
محمد خالد
أصبح الكل يحارب المواطن في رزقه ( الشورى / البلدية / التجارة / الزكاة والضرايب / الدفاع المدني / وزارة الموارد البشرية .............الخ وشفط لهالمواطن ولعن جدفه الله المستعان تصدقون أنا افكر أهاجر من البلد طلبا للرزق
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
الملل
لو ان مجلس الشوري من انتخاب الشعب يحس فيهم كان ما اخرج علينا مثل الاشكال هذي ولو انه 15%الضريبة اخذت من رواتبهم كان اعترضوا واحتجوا لكن وش حسس الشبعان ببطن الجوعان
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .

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