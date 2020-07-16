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عضوة شورى: الكدادة شوهوا المنظر في المطارات

Time منذ 20 دقيقة
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عضوة شورى: الكدادة شوهوا المنظر في المطارات

عادل الحربي (صدى):
انتقدت عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، مظهر وأسلوب الكدادة في المطارات ومحطات السكك الحديدية.

وقالت الشعبان في مداخلتها بجلسة المجلس إن الاستقبال العشوائي للكدادة من السلوكيات المزعجة جداً والمنفرة وغير الحضارية من السائقين غير المرخص لهم بنقل القادمين من الرحلات الداخلية والدولية.

وأعربت عن تحفظها من وقوف "الكدادين" بصالات الاستقبال في المطارات ومحطات السكك الحديدية بالأبواب والمناطق غير المُعمقة خارج أجهزة التفتيش، وتجمهرهم بصورة غير مقبولة داخل صالات المطارات، وتصرفهم بطريقة عشوائية وغير لائقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــــيه .👍.
محمد خالد
أصبح الكل يحارب المواطن في رزقه ( الشورى / البلدية / التجارة / الزكاة والضرايب / الدفاع المدني / وزارة الموارد البشرية .............الخ وشفط لهالمواطن ولعن جدفه الله المستعان تصدقون أنا افكر أهاجر من البلد طلبا للرزق
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
الملل
لو ان مجلس الشوري من انتخاب الشعب يحس فيهم كان ما اخرج علينا مثل الاشكال هذي ولو انه 15%الضريبة اخذت من رواتبهم كان اعترضوا واحتجوا لكن وش حسس الشبعان ببطن الجوعان
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .

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