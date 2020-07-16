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بالفيديو.. وزير الطاقة يكشف قصة اتفاق خفض الإنتاج.. ويؤكد «6 مارس كانت ليلة صعبة»

Time منذ 55 دقيقة
Views 1615
بالفيديو.. وزير الطاقة يكشف قصة اتفاق خفض الإنتاج.. ويؤكد «6 مارس كانت ليلة صعبة»

الرياض (صدى):
نشر خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، تسريب جديد يكشف تآمر رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي، مع نظام الحمدين ضد المملكة.

وكان التسريب الجديد من لقاء جمع القذافي بحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وحمد بن خليفة أمير قطر الأسبق.

وقال حمد بن جاسم:"وما في أحد من جيرانهم ما أخذوا من عنده قطعة أرض"، ورد القذافي :"أيوه قلتلك دولة كبيرة، لازم تتمدد ولازم تفرض نفوذها".

وتابع أمير قطر السابق:"هذا الحوثيين يعتبرون أن الحجاز دولتهم"، ورد عليه القذافي :"أيه المفروض"، في حين ذكر جاسم :"المشكلة بصاحبنا بس الاخ على ابنه يسهل عليه مو راضي" في إشارة منه إلى عبدالله صالح.

وأكد "الهيل"، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن القذافي كان يتآمر ضد المملكة، وأن التسريب دليل على دعم تنظيم الحمدين للحوثيين.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــــيه .👍.
محمد خالد
أصبح الكل يحارب المواطن في رزقه ( الشورى / البلدية / التجارة / الزكاة والضرايب / الدفاع المدني / وزارة الموارد البشرية .............الخ وشفط لهالمواطن ولعن جدفه الله المستعان تصدقون أنا افكر أهاجر من البلد طلبا للرزق
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
الملل
لو ان مجلس الشوري من انتخاب الشعب يحس فيهم كان ما اخرج علينا مثل الاشكال هذي ولو انه 15%الضريبة اخذت من رواتبهم كان اعترضوا واحتجوا لكن وش حسس الشبعان ببطن الجوعان
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .

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