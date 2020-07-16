بالفيديو.. وزير الطاقة يكشف قصة اتفاق خفض الإنتاج.. ويؤكد «6 مارس كانت ليلة صعبة»

الرياض (صدى):
نشر خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، تسريب جديد يكشف تآمر رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي، مع نظام الحمدين ضد المملكة.
وكان التسريب الجديد من لقاء جمع القذافي بحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وحمد بن خليفة أمير قطر الأسبق.
وقال حمد بن جاسم:"وما في أحد من جيرانهم ما أخذوا من عنده قطعة أرض"، ورد القذافي :"أيوه قلتلك دولة كبيرة، لازم تتمدد ولازم تفرض نفوذها".
وتابع أمير قطر السابق:"هذا الحوثيين يعتبرون أن الحجاز دولتهم"، ورد عليه القذافي :"أيه المفروض"، في حين ذكر جاسم :"المشكلة بصاحبنا بس الاخ على ابنه يسهل عليه مو راضي" في إشارة منه إلى عبدالله صالح.
وأكد "الهيل"، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن القذافي كان يتآمر ضد المملكة، وأن التسريب دليل على دعم تنظيم الحمدين للحوثيين.