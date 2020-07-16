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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في المملكة

مكة المكرمة (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذى يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــــيه .👍.
محمد خالد
أصبح الكل يحارب المواطن في رزقه ( الشورى / البلدية / التجارة / الزكاة والضرايب / الدفاع المدني / وزارة الموارد البشرية .............الخ وشفط لهالمواطن ولعن جدفه الله المستعان تصدقون أنا افكر أهاجر من البلد طلبا للرزق
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
الملل
لو ان مجلس الشوري من انتخاب الشعب يحس فيهم كان ما اخرج علينا مثل الاشكال هذي ولو انه 15%الضريبة اخذت من رواتبهم كان اعترضوا واحتجوا لكن وش حسس الشبعان ببطن الجوعان
. راعــي الـددســـن .
جزاهم الله خــير وبارك فيـــهم .

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