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الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً

Time منذ 43 دقيقة
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الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً

الرياض (صدى):
واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ زياراتها التفتيشية من خلال فرقها الميدانية للأسواق المحلية بمدن ومحافظات المملكة.

وجاء ذلك للتأكد من التزام عملائها المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضريبة بتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15% منذ بدء تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري.

وشملت الزيارات التفتيشية للفرق الميدانية للهيئة في الأسبوع الماضي قطاعات عدة في الأسواق التجارية المحلية، وهي قطاع التجارة العامة، والمطاعم، ومحلات البيع بالتجزئة، حيث بلغ عدد الزيارات المنفَّذة خلال هذه الفترة 4,509 زيارات، رُصِد خلالها 1,022 مخالفة للأنظمة الضريبية، على رأسها عدم تحصيل الضريبة، تحصيل ضريبة أقل من المستحق، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وجاءت مدن الرياض والدمام والأحساء والقصيم ومكة المكرمة الأعلى في عدد الزيارات التفتيشية، بأعداد بلغت 611 زيارة بالرياض.

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أحدث التعليقات

سلطان
قبحك الله المصرين هم اخواننا في الدين والعروبة انا سعودي واعتز بالمصريين
ابوهيثم
انا بعتها تشليح والاستمارة جديدماطوفت ولااسقطوها من ابشر مازالت موجوده اكثر من عشر سنوات
سلطان
مثواهم جهنم يمكرون والله خير الماكرين هكذا نتهو في مزبلة التاريخ
عدو الخونة
هذا هو حكمهم وذي هي سياستهم يحولون البلد الى صراع ومناكفات مبرمجين لا يقبلون الرأي الاخر ضد البلد اذا تعارضت مصالحه مع مصالح اسيادهم فهم مجرد اتباع للخارج يستطيعون الوصول الى المقعد لكنهم لا يعرفون القيادة
احمد
العمل الحر فيه رزق وخير .... شوف العماله يجون منتفين ويسافرون أغنياء . اتحداكم تلقون موظف غني إلا الفاسد

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