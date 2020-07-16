بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه

علي القحطاني (صدى):
كشف التقني عبدالله السبع، معلومات عن الخلل الذي أصاب موقع "تويتر" وتسبب بعملية قرصنة واختراق حسابات بارزة، ومنها "جو بادين وباراك اوباما وشركة آبل وغيرها".
وأشار "السبع" في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إلى أن ما حدث هو اختراق للوحة التحكم الرئيسية التي تتحكم بحميع الحسابات بـ "تويتر"، وهي ليست اختراق لحسابات بعينها، وإنما للوحة التحكم ما يجعلهم يصلون إلى معلومات مهمة وحساسة.
وأضاف أن شركة "تويتر" بدأت التحقيقات، ويُقال إنه تم اختراق حسابات بعد العاملين في تويتر ومن ثم حدثت المشكلة.
وأكد أنه لابد من تغيير الأرقام السرية لمستخدمي "تويتر"، لأنه قد يكون حدث تسريبًا للأرقام السرية.