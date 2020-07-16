نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه

Time منذ 47 دقيقة
Views 1396
بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه

علي القحطاني (صدى):
كشف التقني عبدالله السبع، معلومات عن الخلل الذي أصاب موقع "تويتر" وتسبب بعملية قرصنة واختراق حسابات بارزة، ومنها "جو بادين وباراك اوباما وشركة آبل وغيرها".

وأشار "السبع" في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إلى أن ما حدث هو اختراق للوحة التحكم الرئيسية التي تتحكم بحميع الحسابات بـ "تويتر"، وهي ليست اختراق لحسابات بعينها، وإنما للوحة التحكم ما يجعلهم يصلون إلى معلومات مهمة وحساسة.

وأضاف أن شركة "تويتر" بدأت التحقيقات، ويُقال إنه تم اختراق حسابات بعد العاملين في تويتر ومن ثم حدثت المشكلة.

وأكد أنه لابد من تغيير الأرقام السرية لمستخدمي "تويتر"، لأنه قد يكون حدث تسريبًا للأرقام السرية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلطان
قبحك الله المصرين هم اخواننا في الدين والعروبة انا سعودي واعتز بالمصريين
ابوهيثم
انا بعتها تشليح والاستمارة جديدماطوفت ولااسقطوها من ابشر مازالت موجوده اكثر من عشر سنوات
سلطان
مثواهم جهنم يمكرون والله خير الماكرين هكذا نتهو في مزبلة التاريخ
عدو الخونة
هذا هو حكمهم وذي هي سياستهم يحولون البلد الى صراع ومناكفات مبرمجين لا يقبلون الرأي الاخر ضد البلد اذا تعارضت مصالحه مع مصالح اسيادهم فهم مجرد اتباع للخارج يستطيعون الوصول الى المقعد لكنهم لا يعرفون القيادة
احمد
العمل الحر فيه رزق وخير .... شوف العماله يجون منتفين ويسافرون أغنياء . اتحداكم تلقون موظف غني إلا الفاسد

أخر الأخبار

استمرار الرياح والأتربة على الرياض
استمرار الرياح والأتربة على الرياض
Time منذ 15 ثانية Views 1004
حقيقة علاج مسلوق الكمثرى لأعراض فيروس كورونا
حقيقة علاج مسلوق الكمثرى لأعراض فيروس كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1061
فرك شحمة الأذن طريقة فعالة للتخلص من التوتر
فرك شحمة الأذن طريقة فعالة للتخلص من التوتر
Time منذ 5 دقائق Views 1066
«السيسي» يعلن استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش موحد
«السيسي» يعلن استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش موحد
Time منذ 8 دقائق Views 1154
بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا
بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا
Time منذ 14 دقيقة Views 1243
تسجيل 232 حالة تعافٍ من كورونا في «حائل» اليوم
تسجيل 232 حالة تعافٍ من كورونا في «حائل» اليوم
Time منذ 18 دقيقة Views 1288
الاتحاد: لم نمنح ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية
الاتحاد: لم نمنح ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية
Time منذ 38 دقيقة Views 1362
بالصور .. حلا الترك تتباهى بسيارتها الجديدة
بالصور .. حلا الترك تتباهى بسيارتها الجديدة
Time منذ 39 دقيقة Views 1480
الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً
الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً
Time منذ 43 دقيقة Views 1394
بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه
بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه
Time منذ 47 دقيقة Views 1396