الاتحاد: لم نمنح ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية

طلال الغامدي (صدى):
أوضح نادي الاتحاد، أنه لم يمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي بعد أن كان ممنوحة لشركة اتحادات ايبان المحدودة ( team - 5 )، والتي قرر النادي مؤخرا سحب الترخيص منها لأسباب قانونية .
كما أكد في بيان له اليوم الخميس، أن النادي يتابع في الفترة الحالية المتاجر الأرضية والإلكترونية التي تستغل شعار النادي وعلامته التجارية دون ترخيص؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاههم وحفظ حقوق النادي وقد تم مؤخرا إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية وذلك عبر ممثلنا القانوني وأخذ تعهد كتابي منه بعدم البيع لمنتجات النادي دون ترخيص من النادي .
وأضاف أنه تم البدء في التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورفع أسماء الحسابات التي تستغل حقوق النادي في منصات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها، مؤملًا من الجميع مراعاة ذلك ، والتقيد بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الجميع .