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"قلعة رعوم" أشهر المزارات السياحية بنجران

Time منذ ساعة
Views 860
"قلعة رعوم" أشهر المزارات السياحية بنجران
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أحدث التعليقات

سلطان
قبحك الله المصرين هم اخواننا في الدين والعروبة انا سعودي واعتز بالمصريين
ابوهيثم
انا بعتها تشليح والاستمارة جديدماطوفت ولااسقطوها من ابشر مازالت موجوده اكثر من عشر سنوات
سلطان
مثواهم جهنم يمكرون والله خير الماكرين هكذا نتهو في مزبلة التاريخ
عدو الخونة
هذا هو حكمهم وذي هي سياستهم يحولون البلد الى صراع ومناكفات مبرمجين لا يقبلون الرأي الاخر ضد البلد اذا تعارضت مصالحه مع مصالح اسيادهم فهم مجرد اتباع للخارج يستطيعون الوصول الى المقعد لكنهم لا يعرفون القيادة
احمد
العمل الحر فيه رزق وخير .... شوف العماله يجون منتفين ويسافرون أغنياء . اتحداكم تلقون موظف غني إلا الفاسد

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