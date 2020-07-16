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أهداف منصة مُدد التي أطلقها وزير الموارد البشرية

Time منذ 6 دقائق
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أهداف منصة مُدد التي أطلقها وزير الموارد البشرية

الرياض (صدى):
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منصة "مُدد" أمس الأربعاء، والتي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب.

وتهدف المنصة إلى تقديم الحلول التقنية المتعلقة بأنظمة إدارة الرواتب، إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها، تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، رفع درجة الالتزام بأنظمة حماية الأجور من خلال الربط الآلي بالنظام، مراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.

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وزير الموارد البشرية يُطلق "منصة مُدد" لتمكين المنشآت من تنظيم أجور العاملين

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
بس يخوي اللهو البرئ . فرق العمر بينها وبينه كبـــير الله يسعدك .
أصحمة بن أبجر
يدعي أن نسبه شريف وابنته جيجي حديد حامل من صديقها مالك زين وهي غير متزوجة منه وشهادة من تركيا تثبت نسبه خوش شهادة
اللهو البرئ
برق امصحا..والله انك تهامي ..من جدا ..يعن برق بدون غيم .مثل صاقعة ف جهاء ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. هـن تـزحلطن والكلب إبن الكلب ســـلم .
اللهو البرئ
يرجال تحرشن بك ..الحين الرجال يهيلون على النساء ..والمعاملة بالمثل .كن البنات يشتكين والحين الاولاد..ههههههه.

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