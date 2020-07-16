نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على مواطن متهم في قضية قتل

Time منذ ساعة
Views 1893
شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على مواطن متهم في قضية قتل

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الخميس ، من القبض على أحد أرباب السوابق من بين متهمين بقضية مقتل مواطن في محافظة الأفلاج وإطلاق النار على رجال الأمن والهروب منهم.

ومن جانبه ،صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين جنائيا أسفرت ـ بتوفيق الله ـ عن القبض على أحد أرباب السوابق، وهو( مواطن بالعقد الثالث من العمر) ، بمحافظة الأفلاج وذلك بعد مطاردته وتبادل إطلاق النار معه، وقيامه إثر إعطاب مركبته وإصابته بسلب مركبة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لمواصلة الهروب بها من رجال الأمن، الذين واصلوا مطاردته والقبض عليه ، وضُبط بحوزته سلاح من نوع رشاش وكذلك بندقية بلجيكية الصنع .

وأوضح أن المقبوض عليه أحد المتهمين بقضية مقتل مواطن بتاريخ 8 / 9 / 1441 هـ بمحافظة وادي الدواسر ، ومتهم بإطلاق النار على رجال الأمن لدى مباشرتهم تفتيش منزله بتاريخ 15 / 11 / 1441 هـ ، ضمن الإجراءات الخاصة بالتحقيق في جريمة القتل.

وقد تم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

إقرأ أيضا:

أمن الطرق بالأفلاج تضبط مواطنًا متهم في قضية قتل

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلطان
قبحك الله المصرين هم اخواننا في الدين والعروبة انا سعودي واعتز بالمصريين
ابوهيثم
انا بعتها تشليح والاستمارة جديدماطوفت ولااسقطوها من ابشر مازالت موجوده اكثر من عشر سنوات
سلطان
مثواهم جهنم يمكرون والله خير الماكرين هكذا نتهو في مزبلة التاريخ
عدو الخونة
هذا هو حكمهم وذي هي سياستهم يحولون البلد الى صراع ومناكفات مبرمجين لا يقبلون الرأي الاخر ضد البلد اذا تعارضت مصالحه مع مصالح اسيادهم فهم مجرد اتباع للخارج يستطيعون الوصول الى المقعد لكنهم لا يعرفون القيادة
احمد
العمل الحر فيه رزق وخير .... شوف العماله يجون منتفين ويسافرون أغنياء . اتحداكم تلقون موظف غني إلا الفاسد

أخر الأخبار

حقيقة علاج مسلوق الكمثرى لأعراض فيروس كورونا
حقيقة علاج مسلوق الكمثرى لأعراض فيروس كورونا
Time منذ دقيقة Views 1037
فرك شحمة الأذن طريقة فعالة للتخلص من التوتر
فرك شحمة الأذن طريقة فعالة للتخلص من التوتر
Time منذ 4 دقائق Views 1054
«السيسي» يعلن استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش موحد
«السيسي» يعلن استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش موحد
Time منذ 7 دقائق Views 1148
بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا
بالصور.. لحظة وصول الملك سعود بالطائرة إلى باريس بعد رحلة علاج في أمريكا
Time منذ 13 دقيقة Views 1235
تسجيل 232 حالة تعافٍ من كورونا في «حائل» اليوم
تسجيل 232 حالة تعافٍ من كورونا في «حائل» اليوم
Time منذ 18 دقيقة Views 1278
الاتحاد: لم نمنح ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية
الاتحاد: لم نمنح ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية
Time منذ 38 دقيقة Views 1356
بالصور .. حلا الترك تتباهى بسيارتها الجديدة
بالصور .. حلا الترك تتباهى بسيارتها الجديدة
Time منذ 38 دقيقة Views 1467
الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً
الزكاة والدخل تضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 4509 موقعاً
Time منذ 42 دقيقة Views 1389
بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه
بالفيديو.. «تقني» ينصح بتغيير الأرقام السرية لحسابات «تويتر»بعد خضوعه لقرصنه
Time منذ 46 دقيقة Views 1388
البيشي : الاتفاق يمتلك لاعبين واعدين ولا استطيع تقييم المدرب
البيشي : الاتفاق يمتلك لاعبين واعدين ولا استطيع تقييم المدرب
Time منذ 51 دقيقة Views 1426