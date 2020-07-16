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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 28 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.72 نقاط ليقفل عند مستوى 7426.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 272 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 277 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, وبحر العرب, وأبو معطي, وجبل عمر, والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسلاك, وتكوين, ومكة, والأسماك, وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.12% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسيرا، وأملاك, وملاذ للتأمين, ونسيج هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا, ودار الأركان, والراجحي, وبحر العرب، وأملاك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 49.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8180.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 ألف سهم تقاسمتها 864 صفقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
بس يخوي اللهو البرئ . فرق العمر بينها وبينه كبـــير الله يسعدك .
أصحمة بن أبجر
يدعي أن نسبه شريف وابنته جيجي حديد حامل من صديقها مالك زين وهي غير متزوجة منه وشهادة من تركيا تثبت نسبه خوش شهادة
اللهو البرئ
برق امصحا..والله انك تهامي ..من جدا ..يعن برق بدون غيم .مثل صاقعة ف جهاء ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. هـن تـزحلطن والكلب إبن الكلب ســـلم .
اللهو البرئ
يرجال تحرشن بك ..الحين الرجال يهيلون على النساء ..والمعاملة بالمثل .كن البنات يشتكين والحين الاولاد..ههههههه.

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