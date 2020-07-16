محكمة بريطانية تقضي بعودة «عروس داعش» للإعتراض على قرار سحب الجنسية

لندن (صدى):
وافقت محكمة بريطانية على عودة الشابة المعروفة بـ"عروس داعش" للإعتراض على قرار سحب الجنسية البريطانية منها، وذلك بعدما غادرت إلى سوريا للإلتحاق بالتنظيم المتطرف من بين 3 طالبات.
وأوضح القضاة الذين أصدروا الحكم، أنه بإمكان "عروس داعش" أن تعود وتعترض على قرار تجريدها من الجنسية البريطانية، على غرار باقي المنضمين إلى الجماعات المتشددة في بؤر التوتر.
وتبلغ شميمة 20 عاما، وغادرت إلى سوريا في فبراير 2015، وعاشت لأكثر من ثلاث سنوات تحت سيطرة داعش، ثم جرى العثور عليها وهي حامل في شهرها التاسع داخل أحد المخيمات، في السنة الماضية، مما أسفر عن سحب وزير الداخلية البريطاني الجنسية منها لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.