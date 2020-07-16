الأمم المتحدة تصدر تقرير بشأن العنصرية والتمييز الموجه من قطر للعمالة الأجنبية

وكالات (صدى):
ناقشت الأمم المتحدة مرة أخرى ملف السخرة الذى تواجهه العمالة الأجنبية في قطر،حيث تتعرض لأشكال عديدة من العنصرية والتمييز، مع زيادة موجة "كره الأجانب" في الإمارة الصغيرة.
وتطرق التقرير "أعدته المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، تندايي أشيومي"عما أسماه بـ"نظام طبقي قائم على أساس الجنسية" في قطر.
وبيَّن التقرير أن الجنسيات الأوروبية والأمريكية والأسترالية تتمتع بحماية أكبر، على عكس العمالة التي تنحدر من جنوب آسيا أو أفريقيا، حسب ما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية؛ حيث كشف التقرير (الذي يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع) أن العمال ذوي الأجور المنخفضة يعانون بشكل دائم من العنصرية والتمييز والاستغلال بأشكال مختلفة.