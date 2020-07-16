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5 توجيهات من متحدث الصحة لمن يرعى كبيرًا في السن

Time منذ 46 دقيقة
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5 توجيهات من متحدث الصحة لمن يرعى كبيرًا في السن

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يجب على من يرعى كبيرًا في السن، لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وارتداء الكمامة والقفاز، أثناء تقديم النظافة الشخصية لهم.

ووجه خلال المؤتمر الصحفي اليومي، رسالة إلى مصابين من فئة الأمراض المزمنة، قائلًا: " اهتم بنفسك وتواصل مع من تحب وقم بهواياتك اليومية وحافظ على خطتك العلاجية واتبع نمطاً غذائياً صحياً ".

وأشار إلى أن عيادات تطمن ومراكز تأكد خدمت 1,024,489 مستفيدًا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
بس يخوي اللهو البرئ . فرق العمر بينها وبينه كبـــير الله يسعدك .
أصحمة بن أبجر
يدعي أن نسبه شريف وابنته جيجي حديد حامل من صديقها مالك زين وهي غير متزوجة منه وشهادة من تركيا تثبت نسبه خوش شهادة
اللهو البرئ
برق امصحا..والله انك تهامي ..من جدا ..يعن برق بدون غيم .مثل صاقعة ف جهاء ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. هـن تـزحلطن والكلب إبن الكلب ســـلم .
اللهو البرئ
يرجال تحرشن بك ..الحين الرجال يهيلون على النساء ..والمعاملة بالمثل .كن البنات يشتكين والحين الاولاد..ههههههه.

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