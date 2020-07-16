مؤرخ إسباني يروي موقف متعجرف لأردوغان

وكالات (صدى):
روى المؤرخ الإسباني، لويس ريثيوماتيوا، موقف أظهر عجرفة وأزدوجية تفكير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد المؤرخ أن أردوغان تحدث معه بعجرفه عندما قام في 2010 بزيارة لمسجد-كاتدرائية قرطبة، حيث أكد حينها خلال الزيارة أن تركيا تحترم التاريخ أكثر من إسبانيا، وأن الدليل على صحة ذلك أن تركيا لم تحول آيا صوفيا لمسجد، بعكس إسبانيا التى لا تحترم التقاليد الدينية لبلاده
ووفقا لصحيفة "سبق" فأن المؤرخ صدم من القرار الذى أصدره أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد، برغم تأكيداته السابقة بأن بلاده تحترم التاريخ أكثر من إسبانيا.