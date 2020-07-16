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مؤرخ إسباني يروي موقف متعجرف لأردوغان

Time منذ ساعة
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مؤرخ إسباني يروي موقف متعجرف لأردوغان

وكالات (صدى):
روى المؤرخ الإسباني، لويس ريثيوماتيوا، موقف أظهر عجرفة وأزدوجية تفكير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد المؤرخ أن أردوغان تحدث معه بعجرفه عندما قام في 2010 بزيارة لمسجد-كاتدرائية قرطبة، حيث أكد حينها خلال الزيارة أن تركيا تحترم التاريخ أكثر من إسبانيا، وأن الدليل على صحة ذلك أن تركيا لم تحول آيا صوفيا لمسجد، بعكس إسبانيا التى لا تحترم التقاليد الدينية لبلاده

ووفقا لصحيفة "سبق" فأن المؤرخ صدم من القرار الذى أصدره أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد، برغم تأكيداته السابقة بأن بلاده تحترم التاريخ أكثر من إسبانيا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
بس يخوي اللهو البرئ . فرق العمر بينها وبينه كبـــير الله يسعدك .
أصحمة بن أبجر
يدعي أن نسبه شريف وابنته جيجي حديد حامل من صديقها مالك زين وهي غير متزوجة منه وشهادة من تركيا تثبت نسبه خوش شهادة
اللهو البرئ
برق امصحا..والله انك تهامي ..من جدا ..يعن برق بدون غيم .مثل صاقعة ف جهاء ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. هـن تـزحلطن والكلب إبن الكلب ســـلم .
اللهو البرئ
يرجال تحرشن بك ..الحين الرجال يهيلون على النساء ..والمعاملة بالمثل .كن البنات يشتكين والحين الاولاد..ههههههه.

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