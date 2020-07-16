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بالصور.. إزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل بطرق جدة

Time منذ ساعة
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بالصور.. إزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل بطرق جدة

جدة (صدى):
نفذت اللجنة الفرعية المشكلة من وزارة البيئة وأمانة جدة ، وشرطة جدة ، وفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة حملة تفتيشية لضبط الحظائر المخالفة للنظام والتي تقوم ببيع حليب الإبل على الطرق .

وأسفرت الحملة التي تمت بمساندة عدة جهات في ضبط ست حظائر منها 4 حظائر في في منطقة القوزين التابعة للخمرة، وحظيرتين في منطقة الحرزات .

وتم إزالة الحظائر والمعدات والأدوات وتطهير المواقع بالمبيدات والمعقمات مع أخذ تعهدات على أصحابها وإقرارات بعد البيع مجدداً على الطرق العامة حفاظاً على المظهر الحضاري وحماية من انتقال الأمراض .

الجدير بالذكر أن الحليب السائب يسبب أمراض أكثر 100 مرة من الحليب المبستر وحذرت منه وزارة الصحة .

 

 

 

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
بس يخوي اللهو البرئ . فرق العمر بينها وبينه كبـــير الله يسعدك .
أصحمة بن أبجر
يدعي أن نسبه شريف وابنته جيجي حديد حامل من صديقها مالك زين وهي غير متزوجة منه وشهادة من تركيا تثبت نسبه خوش شهادة
اللهو البرئ
برق امصحا..والله انك تهامي ..من جدا ..يعن برق بدون غيم .مثل صاقعة ف جهاء ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. هـن تـزحلطن والكلب إبن الكلب ســـلم .
اللهو البرئ
يرجال تحرشن بك ..الحين الرجال يهيلون على النساء ..والمعاملة بالمثل .كن البنات يشتكين والحين الاولاد..ههههههه.

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