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مدني جازان: تنبيهات من الأرصاد عن هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح والأتربة

Time منذ 15 دقيقة
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مدني جازان: تنبيهات من الأرصاد عن هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح والأتربة

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات منها تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وتدنٍّ وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، والحذر وعدم السرعة عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة أو المرور تحت أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والدعائية عند نشاط الرياح السطحية مع أفضلية البقاء بالمنازل في مثل هذه الظروف الجوية وعدم الخروج إلا عند الضرورة وخاصة من يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي.

ودعا العقيد الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏هنا.

وأكد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
تخلف افقي على عامودي صح النسب موجود بس عاد موكذا يعني كل من شافك اوتعرف عليك يقول كذا وش انت شي غريب
ماجد
مو غريبة على تركيا السرقات وساعدهم على ذلك وجود السلفيين التكفيريين الذين يعتبرون كل شي شرك ذلك الوقت.
ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم

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