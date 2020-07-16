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بالفيديو.. المُطلق: كورونا قلّت حدته ويمكن الصلاة في المسجد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المُطلق: كورونا قلّت حدته ويمكن الصلاة في المسجد

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، أنه من الأفضل الآن للشباب والأصحاب الصلاة جماعة في المسجد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال برنامج "سؤال على الهاتف" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، إذ أشار إلى أن وباء كورونا أصبح هادئًا الآن وقلّت حدته، مضيفًا: " المرض الآن خفّ، وأنا في نظري الآن الصِّلاة في المسجد جيدة وأصبحت متاحة".

وتابع: " لكن كبار السن الذين تجاوزوا 65 عاماً أو معهم أمراض مزمنة فينبغي عليهم أن يأخذوا الحيطة، وأما الشباب والأصحاء ممن لا يعانون من أمراض فالحمد لله ".

وأردف: " هذا المرض أصيب به كثير من الناس وأسر وبيوت وعائلات جاءها الفيروس وذهب ولم يضر أحداً منهم، بل إن بعضهم لم يحتج الذهاب للمستشفى، وطلب منهم حفظ وحجر وعزل أنفسهم حتى شفوا من هذا المرض".

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
برق امصحا..والله انك تهامي ..من جدا ..يعن برق بدون غيم .مثل صاقعة ف جهاء ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. هـن تـزحلطن والكلب إبن الكلب ســـلم .
اللهو البرئ
يرجال تحرشن بك ..الحين الرجال يهيلون على النساء ..والمعاملة بالمثل .كن البنات يشتكين والحين الاولاد..ههههههه.
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههههه. كِنــهن صقــورٍ مبــرقـعات .
. راعــي الـددســـن .
هو شاف الموت قدامه وحِـنا ما شـفنا غـير لمبات تطـامـر .🤔.

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