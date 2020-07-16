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تعرف بالأسماء على حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات مكة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1367
تعرف بالأسماء على حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات مكة

مكة المكرمة (صدى):
قرر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة، ضمن خطة الأمانة الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات البلدية، بمكة المكرمة بحسب رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.

والقرار شمل تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.

و تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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