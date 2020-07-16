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الإتحاد يمنح الغامدي فرصة أخرى لإثبات وجوده بمعسكر الفريق

Time منذ 59 دقيقة
Views 1498
الإتحاد يمنح الغامدي فرصة أخرى لإثبات وجوده بمعسكر الفريق

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن إدارة الإتحاد تتجه إلى إتخاذ قرار بشأن مهاجم الفريق عبدالرحمن الغامدي، وذلك بمنحه فرصة أخيره لإثبات وجوده خلال معسكر الفريق الجاري في أبها إضافة إلى المباريات الرسمية الثماني المتبقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير بأن مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، سيحدد مستقبل الغامدي مع النادي إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان الغامدي قد واصل العمل على نفسه بخسارة وزنه بالتنسيق مع أخصائي التغذية في الفريق، وذلك لرغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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