«إيفاب» تقرر تمدبد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية 2021

وكالات (صدى):
قرر مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" تمديد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية 2020/2021 بسبب جائحة الوباء، حيث أوضح المجلس أن هذة الإجراءات تم إتخاذها بسبب التغييرات الحاصلة في نهاية موسم الحالي، وتأخير بداية الموسم المقبل من حيث تكثيف عدد المباريات لتعويض فترة التوقف.
وتابع المجلس بأن لكل بطولة محلية أو مسابقة دولية خيار تطبيق القانون الجديد أو الإبقاء على قانون التبديلات الثلاثة على مدى الدقائق التسعين للمباراة.
وأتاح قانون التبديلات الخمسة الصادر في 8 مايو الماضي للأندية إجراءها على ثلاث فترات في المباراة باستثناء استراحة ما بين الشوطين.