نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«إيفاب» تقرر تمدبد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية 2021

Time منذ ساعة
Views 1395
«إيفاب» تقرر تمدبد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية 2021

وكالات (صدى):
قرر مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" تمديد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية 2020/2021 بسبب جائحة الوباء، حيث أوضح المجلس أن هذة الإجراءات تم إتخاذها بسبب التغييرات الحاصلة في نهاية موسم الحالي، وتأخير بداية الموسم المقبل من حيث تكثيف عدد المباريات لتعويض فترة التوقف.

وتابع المجلس بأن لكل بطولة محلية أو مسابقة دولية خيار تطبيق القانون الجديد أو الإبقاء على قانون التبديلات الثلاثة على مدى الدقائق التسعين للمباراة.

وأتاح قانون التبديلات الخمسة الصادر في 8 مايو الماضي للأندية إجراءها على ثلاث فترات في المباراة باستثناء استراحة ما بين الشوطين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

أخر الأخبار

بالفيديو.. المُطلق: كورونا قلّت حدته ويمكن الصلاة في المسجد
بالفيديو.. المُطلق: كورونا قلّت حدته ويمكن الصلاة في المسجد
Time منذ دقيقتين Views 1047
بالصور.. إزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل بطرق جدة
بالصور.. إزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل بطرق جدة
Time منذ 3 دقائق Views 1064
مدني جازان: تنبيهات من الأرصاد عن هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح والأتربة
مدني جازان: تنبيهات من الأرصاد عن هطول أمطار رعدية ونشاط بالرياح والأتربة
Time منذ 14 دقيقة Views 1287
ما همتهم السيول
ما همتهم السيول
Time منذ 16 دقيقة Views 218
النوارس تطارد رجلًا يحمل بيتزا
النوارس تطارد رجلًا يحمل بيتزا
Time منذ 18 دقيقة Views 225
واقعة طريفة .. قط يقطع اجتماعاً برلمانياً عبر الإنترنت
واقعة طريفة .. قط يقطع اجتماعاً برلمانياً عبر الإنترنت
Time منذ 20 دقيقة Views 230
بالفيديو.. قمصان جديدة للاعبي مانشستر سيتي في الموسم المقبل
بالفيديو.. قمصان جديدة للاعبي مانشستر سيتي في الموسم المقبل
Time منذ 20 دقيقة Views 1263
أراد القيام بانطلاقة سريعة بسيارته فتسبب في حادث
أراد القيام بانطلاقة سريعة بسيارته فتسبب في حادث
Time منذ 20 دقيقة Views 236
تعرف بالأسماء على حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات مكة
تعرف بالأسماء على حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات مكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1365
نصائح للتخلص من مشكلة الشخير أثناء النوم
نصائح للتخلص من مشكلة الشخير أثناء النوم
Time منذ 38 دقيقة Views 1318