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إقرار 3 مخالفات وعقوبات على المنشآت المستفيدة من تعويض "ساند" للمتأثرين بكورونا

Time منذ ساعة
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إقرار 3 مخالفات وعقوبات على المنشآت المستفيدة من تعويض "ساند" للمتأثرين بكورونا

الرياض (صدى):
اعتمد وزير المواد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم الخميس تطبيق المخالفات والعقوبات على مخالفة قرارات الأمر الملكي بشأن الإستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند " للعاملين في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا .

وتم اعتماد مخالفة " استبعاد العاملين بعد مدة صرف التعويض " ، وعقوبتها 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العاملين .

كما تم اعتماد مخالفة "عدم الإلتزام بدفع اجور العاملين غير المشمولين بصرف التعويض " ،وعقوبتها 10آلاف ريال ، وتتعدد بتعدد العاملين .

أما المخالفة الثالثة التي تم اعتمادها " عدم استئناف صاحب العمل دفع الأجور بعد انتهاء مدة التعويض " ، وعقوبتها 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العاملين .

ويأتي هذا القرار لحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص وتحسين بيئة العمل .

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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