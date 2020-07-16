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"التعليم" توضح مدى تأثير استقلال الجامعات الثلاث على مجانية التعليم وهيئة التدريس

Time منذ ساعتين
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"التعليم" توضح مدى تأثير استقلال الجامعات الثلاث على مجانية التعليم وهيئة التدريس

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم اليوم الخميس ان استقلال الجامعات الثلاث "جامعة الملك سعود ، والملك عبد العزيز ، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس.

وقالت الوزارة أن نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة .

كما أكدت استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد اصدر أمر سامي بإستقلال الجامعات الثلاث بما يحقق رؤية المملكةفي تطوير مسار التعليم .

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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