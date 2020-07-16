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سبب تأخر مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

Time منذ ساعتين
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سبب تأخر مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

الرياض (صدى):
أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للكهرباء أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة تم تأجيل تنفيذه لعام 2023 بدلاً من العام المقبل 2021 .

وأرجع ذلك إلى تغيير مسارات الخطوط بعد مشروع نيوم العملاق في المملكة ، مؤكداً أن مصر تقترب من التقييم النهائي للمشروع الذي سيعمل على تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين .

الجدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد خطوة هامة في إنشاء سوق مشتركة للكهرباء وبنية أساسية لتجارة الكهرباء بعوائد اقتصادية ضخمة بخلاف زيادة توفير الطاقة الكهربائية بين البلدين بما ينعكس على الإستثمار .

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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