سبب تأخر مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

الرياض (صدى):
أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للكهرباء أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة تم تأجيل تنفيذه لعام 2023 بدلاً من العام المقبل 2021 .
وأرجع ذلك إلى تغيير مسارات الخطوط بعد مشروع نيوم العملاق في المملكة ، مؤكداً أن مصر تقترب من التقييم النهائي للمشروع الذي سيعمل على تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين .
الجدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد خطوة هامة في إنشاء سوق مشتركة للكهرباء وبنية أساسية لتجارة الكهرباء بعوائد اقتصادية ضخمة بخلاف زيادة توفير الطاقة الكهربائية بين البلدين بما ينعكس على الإستثمار .