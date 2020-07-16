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مواطن يرفض تعيين حكومي براتب 13 ألف ريال ليعمل في صيانة السيارات بجدة

Time منذ ساعتين
Views 2573
Comment 8
مواطن يرفض تعيين حكومي براتب 13 ألف ريال ليعمل في صيانة السيارات بجدة

جدة (صدى):
في موقف استثنائي ، ضرب مواطن مثلاً يحتذى به في الطموح والمثابرة والخروج عن الصندوق المغلق لتفكير أغلب الشباب .

فعلى الرغم من توفر فرصة تعيين بوظيفة حكومية لـ "يوسف الجحدلي " براتب شهري 13 ألف ريال إلا أنه رفضها وأصر على مشروعه بالعمل في صيانة السيارات.

وأكد "الجحدلي " انه تدرب في شركة لصيانة السيارات 6 سنوات ثم افتتح مركز لصيانة السيارات يعمل فيه مع شقيقه وعدد من العمالة بجدة ، وفقاً لـ " المدينة " .

وأضاف انه أتقن مهارات الصيانة وأصبح الزبائن يقصدونه ، فقرر الإستمرار بعمله الذي يطمح في توسعته مستقبلاً .

ووجه "الجحدلي " نصيحة للشباب بالتركيز في مهاراتهم وهوايتهم وعدم التفريط فيها .

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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