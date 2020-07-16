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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يكشف حكم تعليق التمائم والتولة من أجل الحمل

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يكشف حكم تعليق التمائم والتولة من أجل الحمل

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى حكم تعليق التمائم والتولة من أجل الحمل .

وقال الشيخ "السليمان : في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء انه حرام لأنه منكر وبدعة ونهى النبي "صلى الله عليه وسلم " عن التمائم وأمر بقطعها .

وكشف عن حديث شريف ورد فيه أن النبي " ص" أقدم إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا يارسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ، فقال : "إن عليه تميمة" ، فأدخل الرجل يده وقطعها فبايعه عليه الصلاة والسلام ثم قال : " من علق تميمة فقد أشرك " .

وأضاف ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في الغزوات من يقطع التمائم التي كانت تُعلق ، وروي عن صحابي جليل أن البي صلي الله عليه وسلم قال : إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، والتولة هي شئ تصنعه النساء لكي تتحببن إلى أزواجهن وهو نوع من انواع السحر ، والمقصود بالرقى هنا التي لا توافق الشرع .

جاء ذلك رداً على امرأة تساءلت عن تعليق شئ تعلم انه "توله " اعطاها لها شخص بعدما مكثت عام بغير حمل .

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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