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بالفيديو.. التوأم عبدالله وإبراهيم المهووس يرويان قصة نجاحهم بمشروع المشروبات

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. التوأم عبدالله وإبراهيم المهووس يرويان قصة نجاحهم بمشروع المشروبات

الرياض (صدى):
روى الطفلان التوأم عبدالله وإبراهيم المهووس، قصة نجاحهم في مشروعهم لتقديم المشروبات الذي ضربوا من خلاله مثل مشرف لأبناء المملكة ، من خلال مقطع فيديو.

وقال إبراهيم بأنهم فكروا بالمشروع منذ 3 سنوات ، مما لفت إليهم عبدالرحمن نطيري الذي تبنى الطفلين وأعلن عنهما ، وحققوا نجاحا في مشروعهم .

وقال عبدالله بأن تقسيم العمل فيما بينهما من خلال فرعين، كل منهم مسؤول عن فرع ويبدأ من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءا ثم يعودون الى المنزل، موضحين أن لديهم مشروبات مختلفة، حيث حققووا نجاح كبير وحضور مكثف .

 

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أحدث التعليقات

ابو ظبي
هههههههههههههههه
**""'سهم'""**😊
مشكلتهم في الشيعة اللي عندهم وماسكين مناصب . كذلك النية ماهي سليمة عند اغلبهم
فبصل
حلوه روان بن حسين اهني وزير الاعلام. لدينا من مذيغات بهم لحميه. إلاسااردين أخبار بجم
نجاة محمد
الف مبروك وربنا يسعدكم
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة

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