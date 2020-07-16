نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا

Time منذ 28 دقيقة
Views 1390
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا

الرياض (صدى):
أكدت "وزارة الصحة" أن الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أسهما - بحمد الله - في زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة، التي شهدت خلال الثلاثة أشهر الماضية زيادة تقارب نسبة 30% في القطاع الصحي، حيث تم إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة في مختلف مناطق المملكة.

ونوهت "الصحة" بالجهود التي بُذلت في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات وهو ما يجسد حرص قيادة المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، ويؤكد أولوية صحتهم، مشيرة إلى أن رفع السعة السريرية للعنايات المركزة الذي حظيت به مختلف مناطق المملكة ساهم - بفضل الله - في توفير الرعاية الطبية للمرضى، حيث يتم مراقبة نسب الأشغال عن قرب و التحكم فيها عن طريق افتتاح أسرة جديدة على مدار الساعة.

يذكر أن وزارة الصحة ومنذ بداية ظهور جائحة كورونا كوفيد 19 ، بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية وتنفيذ جملة من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الملموس بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة وجهود المخلصين من منسوبي الصحة، في التعامل بنجاح مع الجائحة وتخفيف آثارها على الفرد والمجتمع والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمصابين بكورونا، حيث كان هناك تنسيق واهتمام على أعلى المستويات من جميع القطاعات ذات العلاقة للتعامل مع الفيروس، كما تم عقد اجتماعات يومية مستمرة برئاسة الصحة للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا.

كما عزّزت الصحة إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة، وتجهيز مراكز المراقبة الصحية ومعاينة جميع القادمين للمملكة وقياس علاماتهم الحيوية.

فيما تولى مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة القيام باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، إضافة إلى تطبيق التقييم الصحي للقادمين عبر المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

كما قام المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة باستحداث أداة سالم "covid-19" كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد covid-19، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر

أخر الأخبار

نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة
نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة
Time منذ 11 دقيقة Views 1237
دراسة: تناول الأسماك يحمي أدمغة النساء
دراسة: تناول الأسماك يحمي أدمغة النساء
Time منذ 11 دقيقة Views 1089
القحطاني: على مرضى الكبد ممارسة الرياضة
القحطاني: على مرضى الكبد ممارسة الرياضة
Time منذ 26 دقيقة Views 1198
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1390
أحمد فلوكس يتسبب في الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه على فيسبوك !
أحمد فلوكس يتسبب في الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه على فيسبوك !
Time منذ 29 دقيقة Views 1406
تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة
تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة
Time منذ 36 دقيقة Views 1394
أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة
أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة
Time منذ 43 دقيقة Views 1419
والد "جيجي حديد" يهاجم متابعة علقت على شهادة نسبه للأشراف
والد "جيجي حديد" يهاجم متابعة علقت على شهادة نسبه للأشراف
Time منذ 47 دقيقة Views 595
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
Time منذ 53 دقيقة Views 1461
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"
Time منذ 57 دقيقة Views 1433