بالفيديو.. تسريب جديد يكشف تآمر حمد بن خليفة مع القذافي ضد المملكة

ماجد القزيز (صدى):
نشر خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، تسريب جديد يكشف تآمر رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي، مع نظام الحمدين ضد المملكة.
وكان التسريب الجديد من لقاء جمع القذافي بحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وحمد بن خليفة أمير قطر الأسبق.
وقال حمد بن خليفة أن الحوثيين لهم أحقية حكم الحجاز، ورد عليه حمد بن جاسم بأن المشكلة في عدم موافقة عبدالله صالح.
وأكد "الهيل"، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن القذافي كان يتآمر ضد المملكة، وأن التسريب دليل على دعم تنظيم الحمدين للحوثيين.