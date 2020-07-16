أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة

وكالات (صدى):
كشف موقع "تويتر" في أول رد على إختراق عدد من الحسابات البارزة، عما يعرفه حتى الآن" عن حادث الاختراق الضخم " بأننا اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق من قبل الأشخاص الذين استهدفوا بنجاح بعض موظفينا مع الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية.
وأوضح "تويتر" بأنهم أعادوا بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها مؤقتًا، بما فى ذلك الفترة التي تم فيها منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد، كما قررت الحد داخليًا من الوصول إلى أدواتها بينما يستمر التحقيق.
وقالت تويتر أيضًا إنه يحقق في "النشاط الضار الآخر الذى ربما أجراه الهاكرز أو المعلومات التي ربما وصلوا إليها"، واستنادًا إلى قدرة المتسللين على الاستيلاء الكامل على الحسابات، وعدد الحسابات التي دخلوا إليها، هناك تكهنات بأنهم ربما استطاعوا اقتحام حساب أى شخص تقريبًا لرؤية المعلومات المخزنة كمسودات أو رسائل مباشرة.