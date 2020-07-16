الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"

أبو ظبي (صدى):
قررت وكالة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء تحديد موعد آخر لإنطلاق "مسبار الأمل" بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية وهو أول مسبار عربي ينطلق لكوكب المريخ، حيث حددت موعده 20-22- يوليو الجاري.
وجاء توضيح الوكالة أن التأجيل الذي حدث سابقا كان بسبب استمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما، التي ينطلق منها الصاروخ الحامل لـ "مسبار الأمل". لذلك تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق المهمة في هذا الموعد اعتمادا على تحسن الأجواء، على أن تتحدد ساعة الإطلاق في موعد لاحق.
وتلعب الأحوال الجوية دورا هاما في تقرير موعد إطلاق الأقمار الصناعية نظرا لتأثيرها الكبير على فرص وصول الصاروخ إلى مداره ومن ثم انطلاقه نحو الفضاء، ويتم التحقق من الظروف الجوية وحالة الطقس دوريا قبل الإطلاق، وعليه سوف يكون هناك تقييم لحالة الطقس قبل 5 ساعات من موعد الإطلاق الجديد، ثم قبل ساعة واحدة من الإقلاع للتأكد من إمكانية المضي في قرار إطلاق المسبار أم لا.