تعرض حسابات تابعة لشخصيات وشركات بارزة للقرصنة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تعرض حسابات رسمية على موقع "تويتر" لعملية قرصنة والتي تتبع لشركات لشخصيات وشركات بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينهم ، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.
وأوضحت التقارير بأن عدد آخر من الشركات والأسماء البارزة تعرضت للقرصنة، حيث نشر القراصنة على هذة الحسابات تغريدات ما لبثت أن حذفت، وجاء فيها أنه ”أمام كل متابع لهذه الحسابات مهلة 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ“.
وتابعت التقارير بأن كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة ”جيميني“ للتبادلات بالعملات الرقمية، سارعوا إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: ”هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها“ فيما ذكرت تعليقات بأن آلاق الدولارات بعملة البيتكوين أرسلها على الأرجح من وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية.