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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

Time منذ 52 دقيقة
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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة هذا العام (2020م) لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر 2020م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (9) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (540,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي (180,000) طن.

وأشار معاليه إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث سبق للمؤسسة التعاقد على (3.8) مليون طن هذا العام.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر

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