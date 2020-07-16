نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الصحة" تحذر من أخطاء فادحة أثناء الإسعافات الأولية

Time منذ ساعة
Views 1511
"الصحة" تحذر من أخطاء فادحة أثناء الإسعافات الأولية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الصحة من أخطاء شائعة أثناء إجراء الإسعافات الأولية للمصابين قد تزيد من خطر الإصابة .

ونبهت الوزارة في فيديو توعوي إلى ضرورة عدم رفع رأس الشخص المصاب بالرعاف ،ويجب ميل الرأس قليلاً لـ"الأمام " مع الضغط على الأنف حتى يتوقف النزيف .

كما أشارت انه يمكن إعادة الجزء المكسور من الأسنان ، حيث يتم وضعه في الحليب والذهاب إلى الطبيب لإعادته في مكانه .

كما لفتت إلى خطورة وضع الثلج على الجزء المصاب بحروق بسيطة ، ويجب وضع الإصابة تحت الماء من 10 إلى 15 دقيقة ، كما يجب غسل العين لمدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ حال إصابتها برذاذ مواد كيماوية ويُمنع فركها .

وأشارت إلى عدم إزالة الأجزاء العالقة عند تضميد الجروح ويجب تعقيمها والتوجه للطوارئ ، كما يجب الإتصال بالإسعاف عند التعرض لكسر وعدم تحريك الجزء المكسور .

وفي حالة التسمم ، يجب عدم إعطاء المصاب لبن او ماء ، بل يجب إزالة الآثار من الفم قد الإمكان وقراءة التعليمات على العبوة والإتصال بالإسعاف .

أما في حالة صعق شخص لا تحاول لمسه لإنقاذه بل افصل مصدر الكهرباء إن امكن واتصل على الإسعاف .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر

أخر الأخبار

نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة
نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة
Time منذ 10 دقائق Views 1228
دراسة: تناول الأسماك يحمي أدمغة النساء
دراسة: تناول الأسماك يحمي أدمغة النساء
Time منذ 11 دقيقة Views 1089
القحطاني: على مرضى الكبد ممارسة الرياضة
القحطاني: على مرضى الكبد ممارسة الرياضة
Time منذ 26 دقيقة Views 1198
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1388
أحمد فلوكس يتسبب في الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه على فيسبوك !
أحمد فلوكس يتسبب في الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه على فيسبوك !
Time منذ 28 دقيقة Views 1406
تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة
تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة
Time منذ 35 دقيقة Views 1388
أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة
أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة
Time منذ 42 دقيقة Views 1408
والد "جيجي حديد" يهاجم متابعة علقت على شهادة نسبه للأشراف
والد "جيجي حديد" يهاجم متابعة علقت على شهادة نسبه للأشراف
Time منذ 46 دقيقة Views 589
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
Time منذ 52 دقيقة Views 1450
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"
Time منذ 56 دقيقة Views 1428