نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. سكان الحي الجديد ببيش يناشدون سفلتة الطرق وإيصال خدمات الإنارة

Time منذ ساعة
Views 1643
بالصور.. سكان الحي الجديد ببيش يناشدون سفلتة الطرق وإيصال خدمات الإنارة

جازان (صدى):
ناشد سكان الحي الجديد الواقع جنوب الحزام الجنوبي التابع لمحافظة بيش بمنطقة جازان، المسؤولون إيصال خدمات الإنارة وسفلتة الطرق، حيث لا تستطيع المركبات الصغيرة السير في الطرق بسبب صعوبتها.

وذكر أهالي الحي الواقع جنوب المقبرة الجديدة، أنهم تقدموا بطلبات عديدة لبلدية محافظة بيش من أجل سفلتة طرق الحي وإيصال الخدمات، لكن دون جدوى.

وطالب الأهالي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالتدخل لحل مشكلاتهم والنظر في مطلبهم ، منوهين بالخدمات التي حظيت بها الأحياء الأخرى بالمحافظة.

 

 

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تحمينا من كل مكروه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك مشتاقين للمطر

أخر الأخبار

نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة
نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات مكة
Time منذ 10 دقائق Views 1225
دراسة: تناول الأسماك يحمي أدمغة النساء
دراسة: تناول الأسماك يحمي أدمغة النساء
Time منذ 11 دقيقة Views 1089
القحطاني: على مرضى الكبد ممارسة الرياضة
القحطاني: على مرضى الكبد ممارسة الرياضة
Time منذ 26 دقيقة Views 1198
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
الصحة: دعم القيادة والخطوات الاستباقية أسهما في زيادة أسرة العناية المركزة خلال جائحة كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1388
أحمد فلوكس يتسبب في الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه على فيسبوك !
أحمد فلوكس يتسبب في الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه على فيسبوك !
Time منذ 28 دقيقة Views 1406
تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة
تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة
Time منذ 35 دقيقة Views 1388
أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة
أول رد من تويتر على اختراق العديد من الحسابات الشهيرة
Time منذ 42 دقيقة Views 1408
والد "جيجي حديد" يهاجم متابعة علقت على شهادة نسبه للأشراف
والد "جيجي حديد" يهاجم متابعة علقت على شهادة نسبه للأشراف
Time منذ 46 دقيقة Views 589
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
Time منذ 52 دقيقة Views 1450
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"
الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "مسبار الأمل"
Time منذ 56 دقيقة Views 1428