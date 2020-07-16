توطين 8 % من الصناعات العسكرية

الرياض (صدى):
نجحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين نحو 8 % من الصناعات العسكرية والتي ستحد بدورها من الإنفاق الحكومي .
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن الهيئة ستنفذ البرنامج الحكومي لتوطين 50 % من الصناعات العسكرية وستكمل النسبة المتبقية بحلول 2030 وبقيمة 90 مليار ريال ، بما يحقق 42 ألف وظيفة .
كما أعلن "العوهلي " في مؤتمر صحفي افتراضي عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 النسخة الأولى بحضور كبرى الشركات العالمية والمحلية في الإنتاج الحربي ، وفقاً لـ "الإقتصادية ".
وأشار أن المعرض سيسلط الضوء على أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الصناعية ، وسيقام خلال الفترة بين 6 و9 مارس 2022 ويكرر كل عامين.