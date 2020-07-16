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2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1221
2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة

الباحة (صدى):
استقبلت مراكز خدمة " تأكد " في الباحة وعددها 4 مراكز 2200 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

يذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي" وتوجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي .

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أحدث التعليقات

سلطان
ممتاز كلام طيب بس خذ من تكون هي على دينك لدنيا والأخرة تعينك
شرحبيل
تحرش من الحريم ياليتهم يتحرشون فيني
أبو فارس
تذكرت تخفي النعامة، عندما تدفن رأسها في التراب، وتترك باقي جسمها مكشوف وتقول كلام ملون مغشوش!!
نجاة محمد
احسنت و عقبال الغنوشي
أبو صالح
طيب و بعدين

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