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الذهب يستقر قرب ذروة 9 سنوات بعد معادلة المخاوف

Time منذ 15 دقيقة
Views 1292
الذهب يستقر قرب ذروة 9 سنوات بعد معادلة المخاوف

وكالات (صدى):
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1978.72 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 825.89 دولار وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 19.31 دولار.

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أحدث التعليقات

سلطان
ممتاز كلام طيب بس خذ من تكون هي على دينك لدنيا والأخرة تعينك
شرحبيل
تحرش من الحريم ياليتهم يتحرشون فيني
أبو فارس
تذكرت تخفي النعامة، عندما تدفن رأسها في التراب، وتترك باقي جسمها مكشوف وتقول كلام ملون مغشوش!!
نجاة محمد
احسنت و عقبال الغنوشي
أبو صالح
طيب و بعدين

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