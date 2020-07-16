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إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة في بلدية الشرائع بمكة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1384
إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة في بلدية الشرائع بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة‬ بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر عشوائية في مخطط الجفري بمكة المكرمة‬.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، بمشاركة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري‬.

وأكد أن البلدية لا تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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أحدث التعليقات

سلطان
ممتاز كلام طيب بس خذ من تكون هي على دينك لدنيا والأخرة تعينك
شرحبيل
تحرش من الحريم ياليتهم يتحرشون فيني
أبو فارس
تذكرت تخفي النعامة، عندما تدفن رأسها في التراب، وتترك باقي جسمها مكشوف وتقول كلام ملون مغشوش!!
نجاة محمد
احسنت و عقبال الغنوشي
أبو صالح
طيب و بعدين

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