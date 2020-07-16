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لقطة رائعة لـ "بيت القصيبي" في الهفوف قديما
منذ 6 دقائق
171
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أحدث التعليقات
مسعود الجهني
يكفي انها خربانه ويش الذنب ادفع عليها تجديد شرط فيه ضرر
حنان بسيوني بسيوني
سافرت ٨/ ٦ /٢٠٢٠ والتاشيرة ٥٠ يوم من تاريخ المغادرة متى يتم رجوعي بالضبط
سارا سالم
not that good
علي بن محمد
وانا ابغا مليون درهم تحسين اوضاع
ابو محمد 😎
بألف قبّاااس ..
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