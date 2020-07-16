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رئيس حكومة تونس المستقيل يقيل جميع وزراء النهضة

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رئيس حكومة تونس المستقيل يقيل جميع وزراء النهضة

تونس (صدى):
أقال رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأربعاء جميع وزراء حركة النهضة وإعفائهم من مناصبهم، وذلك بصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.

وجاء قرار الفخفاخ، بإعفاء جميع وزراء حركة النهضة من مناصبهم وهم وزير الدولة للنقل واللوجستيك، محمد الأنور معروف، ووزير الصحة، عبداللطيف المكي، ووزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، ووزير التجهيز، منصف السليطي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول.

وفي قرار آخر، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل، وغازي الشواشي بمهام وزير التجهيز، وأسماء السحيري بمهام وزيرة الشباب والرياضة، وشكري بلحسن بمهام وزير الشؤون المحلية، ولبنى الجريبي بمهام وزيرة التعليم العالي.

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أحدث التعليقات

سلطان
ممتاز كلام طيب بس خذ من تكون هي على دينك لدنيا والأخرة تعينك
شرحبيل
تحرش من الحريم ياليتهم يتحرشون فيني
أبو فارس
تذكرت تخفي النعامة، عندما تدفن رأسها في التراب، وتترك باقي جسمها مكشوف وتقول كلام ملون مغشوش!!
نجاة محمد
احسنت و عقبال الغنوشي
أبو صالح
طيب و بعدين

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