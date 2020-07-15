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محمد صلاح يحقق رقمًا جديدًا مع ليفربول رغم الهزيمة أمام أرسنال

Time منذ 5 دقائق
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محمد صلاح يحقق رقمًا جديدًا مع ليفربول رغم الهزيمة أمام أرسنال

وكالات (صدى):
حقق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا جديدًا في مباراة فريقه أمام أرسنال 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وحملت مشاركة صلاح أمس الأربعاء، الرقم 150 في مسيرته مع ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى الفريق قبل ثلاثة أعوام.

وسجل صلاح 94 هدفا في 150 مباراة مع ليفربول، ويتفوق عليه لاعبان في تاريخ النادي بعد وصولهما إلى حاجز الـ150 مباراة، هما روجر هانت 102 هدفا، وجاك باركينسون 95 هدفا.

ويحتاج صلاح هدفا واحدا فقط ليصبح أول لاعب منذ الموسم 1965-1966 يحرز 20 هدفا على الأقل في الدوري خلال 3 مواسم متتالية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
يمكن تبي توصل رساله للعروس من أول ليله
زعيم اااسيا
لن يرضون النصراويه على الاسطوره سامي الجابر مازال مرعبهم مثل الجاليات اذا شافت جيب الجوازات يسابق القطاووه فالشارع من الخرشة لااحد يلومهم يبغاله سنوات ضوئيه عشان ينسون لكن في جحفلي ١١٩ السوبر ادواردو حرمهم في لندن تاريخهم كله جلد في جلد
ابو محمد 😎
اللهم ارحم ضعفنا وارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين..
زعيم اااسيا
اقدم نصيحه مدام قضيت سنه فالنصر ومازلت بصحتك وعافيه تطلب من فهد بن نافل تصور مع كاس اسياا يمكن ترتفع طموحك وتترك الخرقه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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