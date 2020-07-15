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السجن والغرامة عقوبة المتنمرين في مصر

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Time منذ 59 دقيقة
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السجن والغرامة عقوبة المتنمرين في مصر

القاهرة (صدى):
أصدر مجلس الوزراء المصري، قرار جريء وحاسم بعد الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

ويأتي ذلك في إطار تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على الأتي: " يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.​

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أحدث التعليقات

ابن حزم
يمكن تبي توصل رساله للعروس من أول ليله
زعيم اااسيا
لن يرضون النصراويه على الاسطوره سامي الجابر مازال مرعبهم مثل الجاليات اذا شافت جيب الجوازات يسابق القطاووه فالشارع من الخرشة لااحد يلومهم يبغاله سنوات ضوئيه عشان ينسون لكن في جحفلي ١١٩ السوبر ادواردو حرمهم في لندن تاريخهم كله جلد في جلد
ابو محمد 😎
اللهم ارحم ضعفنا وارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين..
زعيم اااسيا
اقدم نصيحه مدام قضيت سنه فالنصر ومازلت بصحتك وعافيه تطلب من فهد بن نافل تصور مع كاس اسياا يمكن ترتفع طموحك وتترك الخرقه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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