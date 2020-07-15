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النصر يختتم استعداداته لمباراة الفريق الودية أمام الشعلة

Time منذ 9 دقائق
Views 1164
النصر يختتم استعداداته لمباراة الفريق الودية أمام الشعلة

طلال الغامدي (صدى):
اختتم فريق النصر اليوم الأربعاء استعداداته لمباراة الفريق الودية المغلقة غدًا الخميس أمام الشعلة.

وتضمنت التدريبات تمارين لياقية ومناورة توفيهية وتدريبات تكتيكية.

 

 

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أحدث التعليقات

سوسن
(متقاعدة) واللي مستدرجها ورع عمره 34 ـ أشهد إنه "ذيب" هذي النوعيات من "النعاج" مصابة بداء "الخروف" من تسمع طاري الزواج تفقد صوابها وتضيع علومها. وفيه بعد أصغر منها مصابات بنفس الداء.
أبوفيصل
الله يتجاوز عنا وعنها
عبدالوهاب
اي شي فيه مجنسين ولا إلغاء ولاية مجلس الشورى جاهزين للتصويت وبكل قوة اما مايخص المواطن من رفع ضرايب وفواتير ورواتب متدنيه للمتقاعدين فالتأجيل جاهز هههههه
. راعــي الـددســـن .
يا ســبحان الله .
منى عبدالله العكاسي
صديقتي الكاتبة الغالية ا/ شيماء محمد ♥️ أهنئك على قلمك المشرق وحروفك الأنيقة ومبسم الطموح وتألق الفكر والعطاء ، وبكل حب وشغف وفخر نترقب إصدارك القادم ، دمتي في منصات النجاح ✨

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