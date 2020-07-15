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اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق بعد قرار مجلس الوزراء

Time منذ 36 دقيقة
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اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق بعد قرار مجلس الوزراء

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، أبرز اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق، الذي يخول لكاتب العدل وفق المادة الحادية عشرة من النظام، توثيق العقود والإقرارات، مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهاء مددها.

وتتضمن أبرز الاختصاصات التالي: الطلاق والخلع والرجعة، إقرار ذوي الشأن بالأموال المختلفة لأغراض التعويض عن الاقتضاء، الصلح، إقرار من لا يحسن القراءة، عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين سعوديا، إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، الاتفاق على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، إنشاء الوقف والوصية، إفراغ صكوك الملكية العقارية والاستحكام المستكملة لإجراءاتها وتحويل استخدام صك الاستحكام ودمج صكوك الاستحکام والملكية العقارية، قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.

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أحدث التعليقات

سوسن
(متقاعدة) واللي مستدرجها ورع عمره 34 ـ أشهد إنه "ذيب" هذي النوعيات من "النعاج" مصابة بداء "الخروف" من تسمع طاري الزواج تفقد صوابها وتضيع علومها. وفيه بعد أصغر منها مصابات بنفس الداء.
أبوفيصل
الله يتجاوز عنا وعنها
عبدالوهاب
اي شي فيه مجنسين ولا إلغاء ولاية مجلس الشورى جاهزين للتصويت وبكل قوة اما مايخص المواطن من رفع ضرايب وفواتير ورواتب متدنيه للمتقاعدين فالتأجيل جاهز هههههه
. راعــي الـددســـن .
يا ســبحان الله .
منى عبدالله العكاسي
صديقتي الكاتبة الغالية ا/ شيماء محمد ♥️ أهنئك على قلمك المشرق وحروفك الأنيقة ومبسم الطموح وتألق الفكر والعطاء ، وبكل حب وشغف وفخر نترقب إصدارك القادم ، دمتي في منصات النجاح ✨

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