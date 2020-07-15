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شاهد.. حوض السمك بمطار جدة لا مثيل له في مطارات العالم وارتفاعه 14 متر

Time منذ ساعة
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شاهد.. حوض السمك بمطار جدة لا مثيل له في مطارات العالم وارتفاعه 14 متر

جدة (صدى):
أزاح مطار الملك عبدالعزيز في جدة الستار عن أكبر حوض للأسماك بين جدرانه، والذي لاقى إعجاب عالمي مع انتشار صوره.

وقال المطار إن حوض الأسماكيبلغ ارتفاع حوض السمك 14 م وقطره 10م2 ويستوحى تصميمه من بيئة جدة البحرية وتاريخها القديم؛ حيث يسع الحوض مليون ليتر من الماء، وتتشابه المياه فيه مع مياه البحر الحقيقية، وتحدث هذه المحاكاة بسبب إضافة ملح خاص مدعوم بالمواد الكيميائية إلى المياه المفلترة.

وأضاف المطار عبر حسابه على "تويتر" : "تبلغ سماكة جدار الحوض الزجاجي 300 ملم ومكون من 10 قطع ، وزن كل قطعة 12 طن (12000 كجم) ، وصنعت الشعاب المرجانية من السيليكون واللاتكس والتي تمثل مرجان البحر الأحمر الحقيقي".

وتابع : "نظام الإضاءة يحاكي دورة اليوم العادية، ويتم التحكم فيه آلياً باستخدام 16 مصباح هالوجين للإضاءة النهارية، و10 مصابيح LED للإضاءة الليلية المشابهة لضوء القمر، فيما يحوي حوض السمك على قرابة 2000 كائن بحري ويضم 65 من أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر ، وأهمها (القرش، اللخمة ، التريفالي ، المونو ، التريغر)".

ولفت المطار إلى أنه يتولى غواص متخصص صيانة الحوض وتغذية الأسماك مرتين في اليوم، وبعض الأسماك المحددة تتم تغذيتها بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه بإستخدام 3 أنظمة للحجر الصحي تُعزل الأسماك الجديدة في أحواض مستقلة لتتأقلم مع البيئة الجديدة، وحتى يتم التأكد من سلامتها قبل إدخالها لحوض السمك ، يتم ذلك تحت إشراف متخصصين.

يذكر أنه في أسفل الحوض، هناك 4 خزانات مختلفة لتدوير وصيانة مياه البحر وتجهيزها قبل استخدامها، ما يساهم في تقليل استهلاك مياه البحر المستخدمة.

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أحدث التعليقات

سوسن
(متقاعدة) واللي مستدرجها ورع عمره 34 ـ أشهد إنه "ذيب" هذي النوعيات من "النعاج" مصابة بداء "الخروف" من تسمع طاري الزواج تفقد صوابها وتضيع علومها. وفيه بعد أصغر منها مصابات بنفس الداء.
أبوفيصل
الله يتجاوز عنا وعنها
عبدالوهاب
اي شي فيه مجنسين ولا إلغاء ولاية مجلس الشورى جاهزين للتصويت وبكل قوة اما مايخص المواطن من رفع ضرايب وفواتير ورواتب متدنيه للمتقاعدين فالتأجيل جاهز هههههه
. راعــي الـددســـن .
يا ســبحان الله .
منى عبدالله العكاسي
صديقتي الكاتبة الغالية ا/ شيماء محمد ♥️ أهنئك على قلمك المشرق وحروفك الأنيقة ومبسم الطموح وتألق الفكر والعطاء ، وبكل حب وشغف وفخر نترقب إصدارك القادم ، دمتي في منصات النجاح ✨

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