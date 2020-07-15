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قطر تخضع لاتفاقيات مكافحة دعم الإرهاب وتُبدد انتصارات العدل الدولية المُزيفة

Time منذ ساعة
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قطر تخضع لاتفاقيات مكافحة دعم الإرهاب وتُبدد انتصارات العدل الدولية المُزيفة

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت قطر اليوم الأربعاء إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين في قائمة الإرهاب، وفقا للاتفاق بين الدول السبع (دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية) المنضوية تحت مظلة مركز استهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض.

ومن جانبه علق الكاتب الصحفي عضوان الأحمري على الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية عبر"تويتر" قائلًا: "ومقره الرياض. والكيانات بينها سورية وتركية. انتصارات "العدل الدولية الوهمية" يوم أمس يبددها خضوع قطر لاتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب اليوم".

كما لفت عدد من الخبراء السياسيين إلى أنه لولا المقاطعة العربية لقطر، لكانت جعلت أرضها مقرًا للإرهاب وملاذًا للداعشيين.

وكانت بالأمس تحتفي قطر بانتصارات هزيلة؛ حيث حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء بالإجماع لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والذي فرض عليها بموجبه حظر جوي لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران، واعتبرت قطر هذا النبأ انتصار كبير لتأتي اليوم خاضعة لقرارات الرباعي العربي ذاته بوقف دعمها للإرهاب.

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أحدث التعليقات

سوسن
(متقاعدة) واللي مستدرجها ورع عمره 34 ـ أشهد إنه "ذيب" هذي النوعيات من "النعاج" مصابة بداء "الخروف" من تسمع طاري الزواج تفقد صوابها وتضيع علومها. وفيه بعد أصغر منها مصابات بنفس الداء.
أبوفيصل
الله يتجاوز عنا وعنها
عبدالوهاب
اي شي فيه مجنسين ولا إلغاء ولاية مجلس الشورى جاهزين للتصويت وبكل قوة اما مايخص المواطن من رفع ضرايب وفواتير ورواتب متدنيه للمتقاعدين فالتأجيل جاهز هههههه
. راعــي الـددســـن .
يا ســبحان الله .
منى عبدالله العكاسي
صديقتي الكاتبة الغالية ا/ شيماء محمد ♥️ أهنئك على قلمك المشرق وحروفك الأنيقة ومبسم الطموح وتألق الفكر والعطاء ، وبكل حب وشغف وفخر نترقب إصدارك القادم ، دمتي في منصات النجاح ✨

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