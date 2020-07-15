الأقمار الصناعية تكشف وجود السفينة "إم تي غولف سكاي" المختطفة في إيران

طهران (صدى):
كشفت الأقمار الصناعية اليوم الأربعاء وجود السفينة المختطفة MT Gulf Sky إم تي غولف سكاي في المياه الإيرانية.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان في البحر Human Rights at Sea ومقرها بريطانيا، ديفيد هاموند، إنه أخذ إفادة من قبطان السفينة MT Gulf Sky أكد فيها أنه تم اختطافها في الخامس من يوليو قبالة سواحل الإمارات.
ويذكر أن السفينة هي عبارة عن ناقلة نفط إيرانية حاولت التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، ولم يتضح على الفور ما حدث على متنها ولكن حادث اختطافها جاء بعد أشهر من التوترات بين البلدين.