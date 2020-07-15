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الأقمار الصناعية تكشف وجود السفينة "إم تي غولف سكاي" المختطفة في إيران

Time منذ ساعة
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الأقمار الصناعية تكشف وجود السفينة "إم تي غولف سكاي" المختطفة في إيران

طهران (صدى):
كشفت الأقمار الصناعية اليوم الأربعاء وجود السفينة المختطفة MT Gulf Sky إم تي غولف سكاي في المياه الإيرانية.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان في البحر Human Rights at Sea ومقرها بريطانيا، ديفيد هاموند، إنه أخذ إفادة من قبطان السفينة MT Gulf Sky أكد فيها أنه تم اختطافها في الخامس من يوليو قبالة سواحل الإمارات.

ويذكر أن السفينة هي عبارة عن ناقلة نفط إيرانية حاولت التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، ولم يتضح على الفور ما حدث على متنها ولكن حادث اختطافها جاء بعد أشهر من التوترات بين البلدين.

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أحدث التعليقات

سوسن
(متقاعدة) واللي مستدرجها ورع عمره 34 ـ أشهد إنه "ذيب" هذي النوعيات من "النعاج" مصابة بداء "الخروف" من تسمع طاري الزواج تفقد صوابها وتضيع علومها. وفيه بعد أصغر منها مصابات بنفس الداء.
أبوفيصل
الله يتجاوز عنا وعنها
عبدالوهاب
اي شي فيه مجنسين ولا إلغاء ولاية مجلس الشورى جاهزين للتصويت وبكل قوة اما مايخص المواطن من رفع ضرايب وفواتير ورواتب متدنيه للمتقاعدين فالتأجيل جاهز هههههه
. راعــي الـددســـن .
يا ســبحان الله .
منى عبدالله العكاسي
صديقتي الكاتبة الغالية ا/ شيماء محمد ♥️ أهنئك على قلمك المشرق وحروفك الأنيقة ومبسم الطموح وتألق الفكر والعطاء ، وبكل حب وشغف وفخر نترقب إصدارك القادم ، دمتي في منصات النجاح ✨

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