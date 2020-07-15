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المتحف المائي بجدة يضم 7000 كائن بحري
منذ 14 دقيقة
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أحدث التعليقات
سوسن
يعملون بالليل "خفافيش"🦇
. راعــي الـددســـن .
👍.👍. منــــــــتازه .👍.👍
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه.😂. تكرفسوا ثنيــنهم .
لك الحمد ربي
الحمدلله واخيرا بتنحل معاناة كثير من النساء اللي عايشين اضطهاد في بيت والدهم واللي يعانون من الظلم مع ازواجهم وصابرين عشان مايرجعون لاهاليهم ويذوقون المراره هذا حق لهم انهم يعيشون مرتاحين ولاحظوا انا اتكلم عن الفئه اللي مغلوب ع امرها المضطهدات في بيوت ازواجهم واهاليهم
. راعــي الـددســـن .
حيـــوان قـــذر .
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