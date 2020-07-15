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مقترح في "الشورى" بمنح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي رخصة الإقامة الدائمة

Time منذ ساعة
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مقترح في "الشورى" بمنح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي رخصة الإقامة الدائمة

الرياض (صدى):
قدّم عدد من أعضاء مجلس الشورى، مقترحًا إضافة مادة جديدة لنظام الإقامة، وهي "منح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين رخصة الإقامة الدائمة بالمملكة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لمدة غير محددة وبدون رسوم، شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً من الجهة الرسمية".

وأوضح أعضاء الشورى، معاناة أولاد المواطنة من غير السعودي، ومنها أنه لا يحق لهم الحصول على الجنسية بشكل مباشر، وإقامتهم تنتهي بوفاة الأم، ويصبح وضعهم غير نظامي .

وأكد مقدمو المقترح أنهم يريدون تحقيق العدالة الاجتماعية، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي المتضمن: "يقوم الحكم بالمملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية، وتوثيق أواصر الأسرة"، وتحقيقاً لمقتضی نصوص المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت على الآتي: "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".

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أحدث التعليقات

سوسن
(متقاعدة) واللي مستدرجها ورع عمره 34 ـ أشهد إنه "ذيب" هذي النوعيات من "النعاج" مصابة بداء "الخروف" من تسمع طاري الزواج تفقد صوابها وتضيع علومها. وفيه بعد أصغر منها مصابات بنفس الداء.
أبوفيصل
الله يتجاوز عنا وعنها
عبدالوهاب
اي شي فيه مجنسين ولا إلغاء ولاية مجلس الشورى جاهزين للتصويت وبكل قوة اما مايخص المواطن من رفع ضرايب وفواتير ورواتب متدنيه للمتقاعدين فالتأجيل جاهز هههههه
. راعــي الـددســـن .
يا ســبحان الله .
منى عبدالله العكاسي
صديقتي الكاتبة الغالية ا/ شيماء محمد ♥️ أهنئك على قلمك المشرق وحروفك الأنيقة ومبسم الطموح وتألق الفكر والعطاء ، وبكل حب وشغف وفخر نترقب إصدارك القادم ، دمتي في منصات النجاح ✨

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